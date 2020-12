Sfondano la vetrata e rubano Subaru spider

Il pilota di rally folignate Christian Gabbarrini ha denunciato pubblicamente un furto d’auto avvenuto nel pomeriggio di lunedì nel negozio Mito Spider a Foligno. Ad essere portata via una Subaru Impreza a cui era molto legato: «Spero solo che prima di smontarti possano godere delle tue performance per qualche minuto, non avevo previsto questa fine per te… mi dispiace», ha scritto sul suo profilo.

Prezioso bottino

I ladri hanno sfondato la vetrata e portato via una scintillante Subaru Impreza, dal valore approssimativo di 30mila euro, poi sono scappati con il prezioso bottino. Difficile che tentino di rivenderla, nonostante il valore. Probabilmente ci faranno una rapina (la vettura è molto performante) o la rivenderanno a pezzi. Un vero peccato. Ecco perché il proprietario si è subito impegnato per recuperarla.

Appello facebook

È stato lo stesso ‘Gabs’ ad annunciare l’avvenuto furto sui social, chiedendo agli amici di segnalargli eventuali avvistamenti. L’auto infatti non passa certo inosservata, sia per il colore fiammante sia per le caratteristiche. E nonostante la restrizione in casa in diversi hanno segnalato di averla intravista in direzione Trevi passando per il Teverone. Ma purtroppo al momento non è stata trovata.