Salvati due bimbi di un anno e mezzo dopo politrauma ed emorragia cerebrale

Un politrauma per un incidente stradale ed una grave emorragia cerebrale. Due situazioni critiche riguardanti altrettanti bimbi di un anno e mezzo che, fortunatamente, sono andate a buon fine: sono stati salvati all’ospedale ‘San Giovanni Battista’ di Foligno grazie al tempestivo intervento dell’équipe multidisciplinare della rianimazione e della medicina d’urgenza. Sono poi stati trasferiti nelle terapie intensive pediatriche specializzate di Ancona e Firenze.

Il pronto intervento

«Devo ringraziare tutti gli operatori – spiega il dottor Mauro Zampolini, direttore dell’ospedale di Foligno – che in entrambi i casi, con rapidità e competenza, hanno gestito al meglio condizioni di estrema criticità pur senza una rianimazione pediatrica. Oltre all’équipe dei rianimatori e della medicina d’urgenza, un plauso va allo staff di pediatria e della radiologia che, con indagini diagnostiche rapide e mirate, hanno permesso una diagnosi appropriata». Soddisfazione anche per il dg della Usl Umbria 2, Massimo De Fino: «È l’ennesima conferma che in Umbria abbiamo una rete ospedaliera di qualità in grado di intervenire in ogni situazione di criticità con qualità e competenza. Sarà sempre più integrata e sinergica come indicato anche dal Piano sanitario regionale».