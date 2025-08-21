Tragico incidente stradale autonono nella mattinata di giovedì – intorno alle ore 9 – a Foligno, in via Colle Scandolaro, nella frazione di Sant’Eraclio. Come riporta il TGR Umbria, una donna di 49 anni residente in Brianza ma originaria di Foligno – Elena Zucchini il suo nome – ha perso la vita dopo che l’autovettura che stava conducendo – un suv Volkswagen T-Cross – è finita contro un albero a lato della carreggiata.

Soccorsa dagli operatori del 118 in gravi condizioni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale ‘San Giovanni Battista’ di Foligno e sottoposta ad un intervento chirurgico. Purtroppo, però, il suo cuore ha cessato di battere nonostante i tentativi dei sanitari di salvarle la vita.

Sul posto, per i rilievi destinati a finire all’attenzione dell’autorità giudiziaria, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Foligno. Da quanto appreso, la 49enne si trovava in questi giorni in Umbria, presso i familiari che vivono proprio a Colle Scandolaro (Foligno), a pochi passi da dove è avvenuto il sinistro. La vettura è stata posta sotto sequestro mentre la procura della Repubblica di Spoleto, a seguito dei primi accertamenti, ha messo la salma della donna a disposizione dei congiunti per il successivo rito funebre.