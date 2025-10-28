Una folla commossa ha dato, martedì pomeriggio nella chiesa di San Francesco a Terni, l’ultimo saluto a Matteo Branchinelli, 52 anni, tenente colonnello dei carabinieri, scomparso lunedì mattina in un tragico incidente stradale lungo la strada Salaria nei pressi di RIeti. Nel sinistro ha perso la vita anche l’agricoltore 36enne Mauro Stocchi di Cittaducale (Rieti).

In tanti hanno voluto salutare per l’ultima volta l’ufficiale dell’Arma, ternano, stringendosi al dolore dei familiari per portare tutta la propria vicinanza. Presenti, oltre a numerosi rappresentanti dell’Arma dei carabinieri, anche le istituzioni civili e militari, oltre a tante persone – colleghi, amici, semplici conosenti – colpite dal lutto di una vita spezzata improvvisamente e prematuramente.

«Oggi due famiglie piangono Matteo – ha detto all’inizio del rito funebre il parroco officiante -, la sua e quella dei carabinieri. E lo ricordiamo per le sue straordinarie doti umane, professionali e per la sua grande e bella personalità. Rigraziamo il Signore per avercelo fatto incontrare».

