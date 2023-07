Follia a Deruta: spara tre fucilate al vicino. Arrestato 48enne per tentato omicidio

Tre colpi di fucile contro il vicino di casa. In questo modo un 48enne ha tentato di uccidere un 51enne a Deruta (Perugia): l’uomo è stato arrestato in flagrante dai carabinieri della Compagnia di Todi. Alla base del grave fatto di sangue ci sarebbero motivi di gelosia.

Il tentato omicidio

Il fatto è accaduto nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle una. Il 51enne è rimasto gravemente ferito alle gambe: ricoverato nel reparto di ortopedia dell’ospedale di Perugia, non è – fortunatamente – in pericolo di vita. Poco prima aveva incontrato il vicino mentre rientrava in casa, dopodiché è nata la discussione a causa di una relazione sentimentale che entrambi hanno avuto con la stessa donna, in tempi diversi. «A seguito del diverbio – spiega una nota dell’Arma – il 48enne è rientrato in casa e, armatosi di un fucile a canne sovrapposte, è tornato ad ingaggiare la vittima 51enne sulla pubblica via, contro cui ha esploso tre colpi con munizionamento a pallini».

L’arresto

Il 48enne ha poi chiamato i carabinieri e confessato quanto compiuto. Oltre all’arma usata contro il 51enne, sono stati sequestrati altri due fucili e le munizioni trovate nell’abitazione dell’uomo: erano detenute illegalmente. «Gli operanti, nel mettere in sicurezza il fucile, si sono inoltre accorti che l’episodio avrebbe potuto avere un esito ancora più grave, in quanto l’arrestato non era riuscito ad esplodere un quarto colpo a causa del malfunzionamento del fucile, inceppatosi», specificano i carabinieri. Ora è in carcere a Spoleto, a disposizione dell’autorità giudiziaria.