Fondazione Carit, c’è il nuovo collegio dei revisori

Il comitato di indirizzo della Fondazione Carit, nella riunione tenutasi venerdì, ha nominato il nuovo collegio dei revisori: Andrea Sattin – con funzioni di presidente -, Vittorio Pellegrini e Roberto Piersantini saranno i nuovi revisori che rimarranno in carica per i prossimi tre anni. Nell’occasione il presidente della Fondazione Carit Luigi Carlini, il vice presidente Ulderico Dragoni, il consiglio di amministrazione e il comitato di indirizzo «hanno ringraziato i componenti uscenti, Folco Trabalza ed Emiliano Barcaroli, per il lavoro svolto durante il loro mandato con elevata professionalità e assoluta dedizione».

