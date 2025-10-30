Dieci milioni di euro per il territorio. È questa la cifra che la fondazione Carit metterà in campo nel 2026 a sostegno di progetti e iniziative nei settori della ricerca scientifica, dell’arte e della cultura, della sanità pubblica, dell’istruzione, del volontariato e dello sviluppo locale. Il comitato di indirizzo ha approvato all’unanimità, con il parere favorevole dell’assemblea dei soci, il documento programmatico previsionale 2026, lo strumento con cui palazzo Montani Leoni pianifica risorse, obiettivi e modalità operative per l’attività erogativa del prossimo anno.

«L’attenta politica di bilancio perseguita dalla Fondazione – ha spiegato il presidente Emiliano Strinati – ci consente di prevedere per il 2026 risorse complessive per 10.004.588 euro, con un netto incremento rispetto ai precedenti documenti programmatici previsionali». A queste somme si aggiunge il fondo di stabilizzazione delle erogazioni, che ammonta a 15 milioni di euro e potrebbe coprire fino a tre anni di attività, garantendo continuità e solidità alla programmazione.

Nel solco del programma pluriennale 2024-2026, la Fondazione intende proseguire il proprio impegno a favore della coesione sociale, della promozione culturale e formativa, dello sviluppo economico e della sostenibilità ambientale. L’obiettivo è quello di valorizzare le esperienze già radicate sul territorio e creare sinergie tra enti pubblici, terzo settore e privato sociale, così da individuare risposte concrete e condivise ai bisogni emergenti della comunità.

Il 2026 vedrà la pubblicazione di nuovi bandi destinati agli stakeholder territoriali per la presentazione di progetti mirati. Le linee di intervento riguarderanno in particolare il sostegno al terzo settore, con attenzione al contrasto delle povertà e delle fragilità sociali, al disagio giovanile e alla cura degli anziani e delle persone con disabilità, sempre nel quadro di un modello di welfare comunitario. Previsti anche contributi per le scuole pubbliche, finalizzati alla promozione dello studio delle lingue straniere, alla creazione di laboratori e palestre attrezzate, all’ammodernamento delle dotazioni didattiche e alla realizzazione di spazi di aggregazione innovativi.

Non mancheranno interventi a favore dello sport, riconosciuto come veicolo di sviluppo economico e turistico, e della cultura, con la promozione di eventi musicali, spettacoli teatrali di prestigio, mostre d’arte e restauri di beni storico-artistici. Come già sperimentato con successo negli anni scorsi, sarà inoltre pubblicato un bando dedicato alle ‘Richieste generali di contributo’, aperto a tutti i settori di intervento, per offrire a enti e associazioni la possibilità di proporre progetti in linea con i bisogni del territorio.

Anche quest’anno il rapporto Acri, l’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio, conferma il ruolo di rilievo della fondazione Carit a livello nazionale: Terni e Narni si collocano al 31° posto tra le 86 fondazioni bancarie italiane e al 14° tra quelle medio-grandi. Un riconoscimento che premia la solidità gestionale e la capacità di tradurre la visione strategica in interventi concreti per la crescita della comunità.