L’arte che incontra la solidarietà. Il consiglio di amministrazione della Fondazione Carit, nella seduta del 10 settembre ha deliberato di devolvere l’intero ricavato della vendita dei cataloghi della mostra ‘Da Degas a Boldini. Uno sguardo sull’impressionismo tra Francia e Italia’ all’associazione di volontariato Aquamadre Terni ODV, realtà impegnata nel sostegno alle famiglie dei bambini malati oncologici.

Il catalogo, curato da Anna Ciccarelli e Pierluigi Carofano, era stato presentato lo scorso 16 maggio in occasione della mostra ospitata fino al 29 giugno presso palazzo Montani-Leoni. Durante il periodo espositivo sono stati venduti 287 cataloghi, il cui ricavato è stato interamente destinato all’attività benefica dell’associazione.

Non è la prima volta che la Fondazione sceglie di devolvere a fini solidali i proventi delle proprie iniziative culturali. In questa occasione la scelta è ricaduta su Aquamadre, un’associazione nata nel 2021 grazie all’impegno del presidente Gian Ludovico D’Amario. L’esperienza personale di una lunga battaglia contro la malattia lo ha portato a comprendere l’importanza di una rete di supporto per le famiglie costrette a spostarsi lontano da casa per affrontare cure oncologiche.

Ispirata alla onlus milanese ‘A casa lontani da casa’, Aquamadre ha preso vita con il contributo di un gruppo di amici e professionisti – Andrea Armeni, Marco Mazza, Giorgio Bellucci, Emanuela Boccacani, Francesco Astolfi, Mauro Giolo e Francesco Palazzo – che hanno sposato l’idea. L’associazione oggi sostiene concretamente famiglie in difficoltà economica, spesso costrette a lunghi soggiorni fuori città (20-30 giorni) per garantire ai propri figli l’accesso alle cure.

LE FOTO