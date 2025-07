Mercoledì sera all’Anfiteatro Romano di Terni è andato in scena il consueto concerto estivo, sostenuto e finanziato dalla Fondazione Carit, in cofinanziamento con l’associazione musicale Visioninmusica, dal titolo ‘La dolce vita. Omaggio alla grande musica italiana del secondo ‘900’. Per l’occasione è stato scelto lo ‘Stefano Di Battista Quintet’ che si è unito in musica alla carismatica Colours Jazz Orchestra di Massimo Morganti per compiere un viaggio visionario tra le grandi pagine della canzone d’autore, del cinema e del pop italiano, reinventate oggi secondo la sensibilità e la vitalità del jazz contemporaneo.

LE FOTO DI ALBERTO MIRIMAO