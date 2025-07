Degrado e abbandono nell’oasi sorgente Acqua della Serpa, posta lungo un canalone del fosso di Castello in località Castellonbasso (Ferentillo). «Questa mattina – racconta un cittadino – mi sono recata alla fonte e vedere tutto quel degrado mi ha fatto cadere il cuore per terra. Sarebbe un posto molto bello per trascorrere qualche ora al fresco, ma purtroppo versa in uno stato di totale degrado per mancanza di manutenzione del verde, dei giochi, dei barbecue, dei tavoli da picnic. In più la maleducazione di chi lascia rifiuti, peccato veramente».

«Certamente – gli fa eco lo storico locale Carlo Favetti – il luogo un tempo era assai frequentato per la presenza della sorgente di acqua purissima dalle proprietà oligominerali. Ma purtroppo con il passare degli anni la vena acquifera è scomparsa, anche se il fosso crea ancora attrattiva per tutto un insieme di peculiarità floro faunistiche. Poco distante sempre – continua Favetti – percorrendo l’antica via per il Salto del Cieco, è presente un antico mulino ristrutturato dove sulla parete esterna, in una nicchia, c’è una graziosa immagine votiva del XVI secolo raffigurante la Madonna col Bambino che richiama l’altra immagine sacra del XV secolo posta sulla roccia, sempre lungo il fosso, sullo sperone in località Lu Strittu. Occorre quindi – conclude – dare una riqualificazione a questa oasi di grande valenza ambientale, dove negli anni passati sia l’ente comunale che la comunità montana hanno apportato miglioramenti».