Fontivegge, altra lite con accoltellamento: un ferito

Nuova lite con accoltellamento a Perugia, all’altezza delle scalette di piazza del Bacio. L’episodio è avvenuto nella serata di venerdì e ha coinvolto un tunisino ed un albanese: ad avere la peggio nello scontro quest’ultimo, colpito da un fendente e ferito in modo grave. L’aggressore è riuscito a scappare ma sulle sue tracce ci sono i carabinieri, giunti sul posto insieme agli operatori sanitari del 118: il problema sarebbe nato per questioni di droga, come già accaduto in passato per episodi simili. Lo riporta Il Messaggero. Poche ore più tardi invece – a segnalarlo è Lorenzo Brunetti – si è sviluppata nella stessa zona una festa all’aperto con schiamazzi, musica e tanto alcol, con i residenti che hanno contattato il 113 per chiedere un intervento: la storia è terminata intorno alle 4 tra la rabbia degli abitanti del luogo.

Condividi questo articolo su