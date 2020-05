Fontivegge, ennesima lite violenta: 2 arresti

Ubriachi, con in mano delle bottiglie di vetro rotte, nel pieno di una lite scoppiata a pochi passi dalla stazione di Fontivegge. Questa la scena che si sono trovati di fronte gli agenti della polizia di Stato che hanno dovuto anche fare i conti con l’ostilità dei soggetti, alcuni dei quali hanno messo in atto una vera e propria resistenza all’atto dell’identificazione. Il bilancio finale è di cinque fermi, due arresti e una denuncia a piede libero.

L’arresto è scattato per due cittadini gambiani, un 35enne e un 23enne, trvati con alcune dosi di droga fra eroina e marijuana: ad entrambi è stata anche contestata la resistenza a pubblico ufficiale. Un terzo gambiano, 22enne, è stato denunciato sempre per resistenza. L’attività conferma come la situazione nell’area dello scalo resti tesa anche in epoca Covid, visto che determinati ‘giri’ sono sempre ‘in funzione’.