Fontivegge, locale africano chiuso per 5 giorni per violazione delle norme Covid

Nella notte tra sabato e domenica la polizia Locale di Perugia ha messo i sigilli e fatto chiudere per 5 giorni un pubblico esercizio africano in via Fontivegge per violazione delle norme Covid, oltre naturalmente alla sanzione pecuniaria di 400 euro. All’interno dell’esercizio gli agenti, infatti, hanno trovato 85 persone che ballavano e consumavano cibi e bevande senza distanziamento ed alcuni senza mascherina. «Questo è il segnale – ha detto l’assessore – che, solo con la continua attività di controllo e attenzione, senza mai abbassare la guardia, Fontivegge tornerà presto ad essere un quartiere più vivibile e sano».

