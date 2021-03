Fornole, incendio in casa: paura per un’anziana

Intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Amelia (Terni) nella mattinata di venerdì nella frazione di Fornole, per un’incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento in via Salisciano. I danni causati dalle fiamme – che sarebbero partite dalla canna fumaria per poi interessare alcune suppellettili del salone – vengono definiti «ingenti» dal comando provinciale di Terni tanto che l’edificio è stato dichiarato temporaneamente inagibile. La donna di 84 anni, vedova, che vive nell’abitazione è stata soccorsa dagli operatori del 118 e dai familiari: fortunatamente non ha riportato conseguenze serie.

