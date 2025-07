di Mariachiara Manopulo

Si è tenuta lunedì la segreteria regionale di Forza Italia Umbria, appuntamento cruciale per definire il futuro politico del partito sul territorio. Durante l’incontro è stato approvato all’unanimità un documento unitario che sancisce una rinnovata coesione interna e una chiara visione per i prossimi mesi. All’incontro ha partecipato anche l’onorevole Raffaele Nevi che di Forza Italia è il portavoce nazionale e vice capogruppo vicario alla Camera. Contattato da umbriaOn, commenta così l’esito dei lavori.

«Ne esce un partito rafforzato – afferma Nevi -, unito, che guarda al futuro con maggiore determinazione e con la priorità di radicarsi sempre più nei territori della nostra Regione. Nei prossimi mesi si completerà il lavoro con la nomina dei nuovi delegati comunali e la definizione di tante iniziative, come la mobilitazione sulla sanità, fortemente voluta dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani, che ci impegnerà per tutta l’estate. È fondamentale riversare sul territorio le idee e il lavoro che stiamo portando avanti a livello nazionale e regionale, preparandoci al meglio alle prossime scadenze elettorali».

La segreteria regionale ha completato l’organigramma regionale: è stato infatti nominato anche il collegio dei probiviri, un organo interno fondamentale per garantire il rispetto dello statuto e delle regole interne del partito. Un passaggio necessario, previsto dallo statuto, ma che ha assunto un significato particolare a seguito del caso del consigliere comunale di Terni, Francesco Maria Ferranti, che ha accettato la proposta del sindaco Bandecchi di diventare vice presidente della Provincia, in contrasto con la deliberazione del partito ternano. Alcuni esponenti avevano ipotizzato un provvedimento disciplinare nei suoi confronti, ma mancava proprio la nomina del collegio dei probiviri. Per questo motivo, l’elezione del collegio era considerata un passaggio delicato; tuttavia, è stata approvata all’unanimità, «a dimostrazione – commentano da Forza Italia – del grande equilibrio interno al movimento, guidato dal segretario regionale Andrea Romizi, la cui figura si caratterizza per dialogo ed equilibrio».

Con l’organigramma al completo e la segreteria regionale nel pieno delle sue funzioni, Forza Italia Umbria si prepara quindi «ad affrontare con determinazione le sfide politiche future, puntando su unità, radicamento, presenza attiva nei territori e opposizione dura all’amministrazione regionale guidata dalla presidente Proietti», che i forzisti hanno messo nel mirino a causa della manovra di aumento delle tasse predisposta dalla nuova giunta. È stata anche ribadita la necessità «di distinguersi dagli alleati, ma sempre nell’ottica di rafforzare e allargare la coalizione di centrodestra». Insomma, Forza Italia «riparte con la voglia di essere sempre più protagonista della vita politica regionale».