Fotografia: il ternano Mostarda espone a Venezia

‘Ingaggio’, ‘Nostalgia’, ‘Volo dell’angelo’, ‘Vela e salute’: questi i titoli delle foto che dal 29 settembre scorso il fotografo ternano Giorgio Mostarda espone a Venezia, nel palazzo Vittoria alle Zattere all’interno della mostra ‘Venice hospitality challenge: il decennale’. La mostra, curata da Patrizia Zambelli e presentata da Mirco Sguario, presidente dello Yacht Club Venezia e ideatore della regata, resterà aperta fino al 15 ottobre e celebrerà il decimo compleanno di una singolare regata, la ‘Venice hospitality challenge’, l’unica al mondo che si disputa nelle acque interne e quotidiane di una città (una sorta di gran premio di Montecarlo in barca a vela). Tra gli otto fotografi in mostra, Giorgio Mostarda ha svelato con originalità e sapienza tecnica la ‘sua’ Venezia, osservata da diversi punti di vista: lo sciabordio delle onde smosse da barche in manovra di sorpasso, la suggestione della luce sulla solenne vela rossa del Moro di Venezia, le manovre misurate e sapientemente scompaginate degli equipaggi, l’altezzoso occhieggiare della Salute, tra vele incrociate.

