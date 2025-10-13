Proseguono gli abbandoni indiscriminati di rifiuti a ridosso della strada statale 209 Valnerina, fra Ferentillo e Macenano. Una situazione non nuova, documentata via social, che parla di degrado e incuria. «Gente che lascia ogni sorta di rifiuti, inconsapevole del danno che arreca all’ambiente – commenta Carlo Favetti di Vivo e Aamo Ferentillo -, in un’area situata in luogo assai peculiare del territorio, dove la presenza di una natura incontaminata fa della valle Suppegna un unicum della nostra regione. Danilo Scorsolini si è speso con tutte le proprie forze, ancora una volta, per sistemare questa oasi posta lungo la strada Valnerina che comunica una serie di borghi e castelli di grande ricchezza storica, artistica e ambientale. Qui ci troviamo in prossimità di Umbriano, dell’abbazia di San Pietro in Valle, ma anche di attività ricettive di grande pregio per la loro ospitalità e soggiorno. Tempo fa siamo tornati sull’argomento dopo la segnalazione di Gianluigi che si è adoperato nel ripulire cunette, recuperando sacchi interi di immondizia. Oggi ritorna l’emergenza. Faccio appello a tutti di non deturpare l’ambiente scaricando di tutto di più in questa oasi di sosta».

FOTO