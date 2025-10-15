Nei giorni scorsi gli agenti della sottosezione polizia Stradale di Orvieto hanno recuperato, in due distinte occasioni, altrettanti veicoli di lusso rubati nei giorni precedenti. La prima auto è stata intercettata lungo l’A1, poco prima di Fabro (Terni). Ad insospettire gli agenti, il fatto che il veicolo corrispondeva, nonostante una targa diversa, ad un’auto segnalata per furto il giorno prima nel Milanese.

Intimato l’alt – riferisce una nota della questura di Terni – l’uomo alla guida ha proseguito la marcia effettuando manovre pericolose ad alta velocità. L’inseguimento è durato circa 20 chilometri e si è concluso quando il conducente ha abbandonato l’auto, lasciandola ancora in moto e poi fuggendo a piedi oltre la recinzione, facendo perdere le proprie tracce nella boscaglia. Dagli accertamenti è emerso che il veicolo era proprio quello rubato nel Milanese e le indagini ora puntano a risalire all’identità del soggetto.

Sempre lungo l’autostrada A1, all’altezza del casello di Magliano Sabina (Rieti), durante un controllo di routine gli agenti della stradale di Orvieto hanno fermato un’auto e durante gli accertamenti sono emerse alcune anomalie relative sia al veicolo che alla documentazione. Riscontri tecnici più approfonditi hanno accertato che le targhe e la carta di circolazione erano false: il mezzo è risultato rubato pochi giorni prima a Roma. Il conducente è stato così denunciato per ricettazione e riciclaggio e il veicolo – al pari dell’altro – posto sotto sequestro per la restituzione al legittimo proprietario.