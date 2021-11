Fra ‘sbornie d’amore’, pistole e fucili è show del prete-pistolero a Pomeriggio Cinque

È tornato sotto i riflettori don Antonio Mandrelli, il prete 85enne di Aggiglioni (Pietralunga), appassionato di armi e che – finchè ha potuto – ha tenuto nella sua parrocchia una pistola Beretta e ben due fucili, di cui uno a doppia canna, a difesa della chiesa. Tralasciando il livello del dibattito innescatosi, il parroco della diocesi di Città di Castello – ordinato nel 1960 – è apparso nella popolare trasmissione Pomeriggio Cinque condotta da Barbara D’Urso. Dapprima con un servizio di ‘colore’ in cui ha ribadito come per entrare nelle case altrui si debba chiedere, minimo, ‘permesso’ – e fin qui ci siamo – ma giustificando ampiamente chi spara per difendersi da ladri e malintenzionati. «Prima sparo per aria, poi se insiste aggiusto il tiro (verso le gambe, ndR)». «E se dovesse uccidere?» gli chiede la giornalista. «Peggio per lui» è la risposta del parroco. Che nel successivo collegamento in diretta ha un po’ aggiustato – è il caso di dirlo – il tiro: «Io non ho detto che si deve uccidere, la vita è sacra e la morale cristiana proibisce il suicidio e l’omicidio». Il resto è bagarre , con le prese di distanza dei presenti che gli hanno ricordato come in precedenza avesse detto cose diverse: «Sì, ho detto che si può sparare ai ladri ma senza ucciderli». Il finale è dedicato alle ‘sue’ armi: ora come ora, dopo i divieti scattati per mano dei carabinieri, gli restano una scacciacani e un arco. «Ma posso tenerli solo in sacrestia. La legge italiana è stupida e difende i ladri, che io non voglio uccidere ma neutralizzare». L’evangelico ‘porgere l’altra guancia’ è ben lontano dalla parrocchia di Aggiglioni di Pietralunga ma forse, anche in ragione dell’età, dell’affetto e del personaggio sopra le righe – «un giorno scriverò un libro sulle mie ‘sbornie’ d’amore, le tante avventure dei tempi che furono» – tutti se ne sono fatti più o meno una ragione.

