Francesca da Perugia trionfa a L’Eredità e vince 100 mila euro

di Giovanni Cardarello

Viene dell’Umbria la nuova super campionessa de L’Eredità, il programma di Rai Uno condotto da Marco Liorni. Si chiama Francesca Paoletti è di Ponte Felcino, quartiere di Perugia, è laureata in filologia moderna e si definisce «una gattara, di quelle super convinte». È dedicato ai suoi sette felini, infatti, il primo pensiero dopo aver conquistato la bellezza di 100 mila euro in gettoni d’oro.

Il ‘verso’ vincente

Non prima, però, di aver inviato un pensiero, dolce e speciale, per nonna Rita che l’ha accompagnata in trasmissione, che tifava forte da dietro le quinte e che, secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, l’avrebbe spinta ad intraprendere questa bella avventura. Un’avventura che, in pochi giorni l’ha portata prima a diventare campionessa del programma e poi a sbancare il complicato gioco della ‘ghigliottina’. È successo tutto nella puntata di mercoledì 1° maggio, la seconda a cui si è presentata come campionessa, quando la filologa di Perugia, già diventata una star del web grazie alla incredibile somiglianza con la pop star Annalisa, è riuscita a vincere la ‘ghigliottina’ grazie alla parola ‘verso’. Parola risultata vincente e individuata dalla Paoletti partendo dalle parole presenti sul tabellone come indizio, nello specifico: rifare, sbagliato, infinito, sera e non c’è. Francesca ha individuato il ‘verso’ giusto, la parola non presente, ed ha sbancato a L’Eredità. Un colpo da novanta, anzi da centomila .. euro.