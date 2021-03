Freddo e vento forte: tanti interventi dei vigili del fuoco

Articolo in costante aggiornamento

Questa fine di marzo assomiglia di più al mese di gennaio viste le temperature tornate rigide nel fine settimana, a cui ora si aggiungono anche fortissime folate di vento. Una allerta della protezione civile mette in guardia sui rischi connessi e i vigili del fuoco sono stati già sollecitati in diverse zone della regione: segnalazioni in particolare da Perugia, Assisi e Gubbio.

Allerta protezione civile

Il bollettino della protezione civile domenica avvisava sulle condizioni meteorologiche avverse con «venti da forti a burrasca sai quadranti settentrionali, con raffiche sui crinali appenninici e sui settori costieri».

Le previsioni

«Il vento – si legge lunedì mattina su Perugia Meteo – permarrà per tutta la giornata odierna e parte di quella di domani, con situazione che inizierà a migliorare soltanto da mercoledì anche se, con il calare del vento, torneranno le brinate e le gelate al primo mattino, in questo marzo che sembra sempre di più un ‘gennaio camuffato’».

Spruzzate di neve

In varie zone della provincia di Perugia si segnalano nevicate sulle colline con ‘spruzzate’ in città. In particolare nell’eugubino ma anche ad Assisi. Non ci sono stati particolari problemi per la circolazione, eccezion fatta per qualche residuo di ghiaccio e fanghiglia nelle prime ore del mattino.

Gli interventi

Incendio di un fienile a Bosco

Una baracca adibita a fienile è andata a fuoco in località Bosco. Sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco con autobotte. Ancora ignote le cause, ma senza dubbio il vento ha acuito la gravità dell’incendio, facilitando la propagazione delle fiamme.

Gaifana, camion di traverso

Probabilmente ancora il vento la causa di un incidente in località Gaifana, dove un camion è finito di traverso. Anche in questo caso ci sono i vigili del fuoco sul posto.

Alberi caduti

In tutto il perugino si segnalano vari interventi dei pompieri per alberi pericolanti e rami caduti. Per fortuna nessuno si è fatto male. Ma è stata danneggiata un’auto al cimitero di Santa Maria degli Angeli (Assisi)

Tetti scoperchiati

Segnalato anche intervento nella zona industriale per un tetto di un capannone che è stato scoperchiato.

