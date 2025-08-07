Una frode fiscale da 11 milioni di euro di Iva evasa su oltre 52 milioni di euro di ricavi ottenuti dalla vendita di abbigliamento e calzature delle più prestigiose griffe: è il bilancio dell’operazione ‘China lux’, conclusa dal reparto antifrode dell’ufficio delle Dogane di Perugia.

L’indagine – riferisce una nota dell’ADM – «particolarmente complessa e articolata, ha preso avvio in Umbria, nel territorio di Città di Castello, dove è stata individuata una ditta individuale risultata gravemente inadempiente dal punto di vista fiscale. Da lì, l’inchiesta ha permesso di ricostruire una rete composta da 18 attività commerciali con sede tra Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Toscana, tutte intestate a cittadini di origine cinese. Solo in Lombardia sono state individuate quattro imprese intestate a soggetti formalmente nullatenenti o evasori totali. Aziende che si sono rivelate meri identificativi fiscali, privi di reali strutture aziendali o commerciali capaci di giustificare la movimentazione di grandi quantità di merce».

Il cuore della frode «ruotava attorno a una simulazione dello status di ‘esportatore abituale’. Aapprofittando della normativa che consente, a chi ha realizzato almeno il 10% del fatturato in operazioni verso l’estero, di acquistare beni in esenzione di Iva, gli indagati presentavano false dichiarazioni di intento presso fornitori ufficiali, spesso boutique delle grandi case di moda. In questo modo – spiega l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Perugia – acquisivano abbigliamento e calzature di lusso senza pagare l’Iva, ma poi omettevano di versarla anche in fase di rivendita, né provvedevano agli adempimenti tributari previsti. Il denaro incassato veniva infine trasferito in Cina, giustificato da fittizie operazioni commerciali. L’attività investigativa ha incluso incroci di banche dati, controlli su conti correnti e analisi dei flussi finanziari, consentendo così di ricostruire il volume d’affari illecito per un totale di 52 milioni di euro nel triennio 2020-2023».

I titolari delle ditte coinvolte sono stati denunciati all’autorità giudiziaria «per omessa dichiarazione Iva, omesso versamento delle imposte e occultamento di scritture contabili. Le sanzioni irrogate vanno da 13 a oltre 30 milioni di euro, mentre gli atti sono stati trasmessi all’Agenzia delle Entrate per l’avvio delle azioni di recupero e degli ulteriori procedimenti fiscali di competenza».