Frontale a San Carlo/Terni Est: un ferito grave

Serio incidente stradale nella prima serata di lunedì lungo la strada statale 79-bis (Terni-Rieti) all’altezza dello svincolo di SanCarlo/Terni Est (chilometro 0+500). L’impatto, frontale, è stato fra un autocarro e un’autovettura. Nel sinistro sono rimasti feriti entrambi i conducenti: l’uomo al volante dell’autocarro, di nazionalità romena, ha riportato contusioni e non è in pericolo di vita. L’uomo che guidava l’auto, invece, è stato soccorso in gravi condizioni e trasportato in ‘codice rosso’ al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Sul posto, per i rilievi, si sono portati gli agenti della polizia Stradale di Terni che hanno anche attivato i protocolli tossicologici in linea con le indicazioni della procura della Repubblica. Con loro anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e gli operatori del 118.

Articolo in aggiornamento