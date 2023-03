Frontale all’alba nella zona industriale: due persone in ospedale

Serio incidente stradale all’alba di sabato, intorno alle ore 4.45, in via Benucci, nella zona industriale di Ponte San Giovanni (Perugia). L’impatto, frontale e violento, è stato fra due veicoli: un autocarro cbe trasportava alimenti e un’autovettura. I due conducenti sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e condotti in ospedale. In particolare il 20enne al volante dell’auto è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e quindi trasportato in ‘codice rosso’ al ‘Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Perugia.

Articolo in aggiornamento