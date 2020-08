Frontale fra due auto in viale dello Stadio

Uno scontro frontale all’altezza dell’impianto semaforico fra viale dello Stadio, viale Prati e via Aleardi, a Terni. Si è verificato nel primo pomeriggio di lunedì ed ha visto coinvolte una Smart – finita, per cause di accertamento, contromano in viale dello Stadio – ed una Jeep Compass che si trovava ferma al semaforo. Soccorsa dal 118 la donna – in stato di gravidanza – al volante della Smart: sanguinante dal naso, avrebbe battuto il volto. Illeso il conducente della Jeep. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni e gli agenti della polizia Locale. Significativi i disagi per la viabilità della zona.

