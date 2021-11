Serio incidente nella serata di mercoledì lungo la strada Marscianese, all’altezza dell’incrocio per San Martino. Uno schianto frontale ha coinvolto una Fiat 500 ed una Giulietta: le persone ferite sono due, entrambe portate in ospedale per gli accertamenti del caso dopo essere uscite autonomamente dai veicoli. Dalle prime info non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia Locale.

Condividi questo articolo su