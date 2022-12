Frontale sulla ss219: 3 persone rimaste ferite

Articolo in aggiornamento

Alle ore 14.43 di venerdì 23 dicembre Anas riferisce che «la strada statale 219 ‘di Gubbio e Pian d’Assino’ è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Gubbio Centro (km 18+800) e Scheggia (km 20) a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli causando il ferimento di una persona per la quale è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile».

Incidente stradale nella tarda mattinata di venerdì lungo la variante di Gubbio (ss 219 di Gubbio e Pian d’Assino, km 19+600) fra gli svincoli di Scheggia e Gubbio. L’impatto – frontale – è stato fra un’utilitaria ed un pickup. Il bilancio riferito dai vigili del fuoco di Gubbio è di tre persone rimaste ferite, di cui una incastrata fra le lamiere ed estratta dal personale del 115. Quest’ultima è stata poi trasportata in ospedale con l’elicottero Icaro del 118.