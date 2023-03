Frontale sulla Terni-Rieti: 23enne ternana muore sul colpo

Articolo in aggiornamento

Ancora un tragico schianto e un’altra giovane vita spezzata sulle strade del Ternano. L’incidente stradale, drammatico, è accaduto nella prima serata di venerdì lungo la strada statale 79-bis – la Terni-Rieti – fra la galleria Tescino e lo svincolo Valnerina che conduce sull’omonima statale. L’impatto, un tremendo frontale, è stato fra due autovetture: una Hyundai i10 e una Jaguar. La conducente della Hyundai, una ragazza ternana di appena 23 anni, è morta sul colpo. Seriamente ferito il 78enne al volante della Jaguar, trasportato d’urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane, residente nella zona est di Terni. Con loro, i carabinieri del Nor della Compagnia di Terni, chiamati a ricostruire l’accaduto, gli agenti della squadra Volante della questura, i colleghi della polizia Locale di Terni e i vigili del fuoco.

La prima ricostruzione

Secondo quanto dichiarato da un testimone ai carabinieri, la Hyundai procedeva in direzione Rieti e stava sorpassando – finendo nella corsia di marcia opposta – un mezzo pesante. Un sorpasso tentato per qualche centinaio di metri, fino a quando dall’altro senso di marcia è spuntata la Jaguar. La ragazza, forse spaventata dalla situazione, si sarebbe spostata ancora di più alla sua sinistra mentre il conducente della Jaguar avrebbe tentato di schivarla spostandosi a destra. L’impatto è avvenuto quasi all’estremità della carreggiata opposta a quella della Hyundai.

Le indagini

L’accaduto è stato portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Terni per le determinazioni del caso. La salma della giovane ternana è ovviamente a disposizione degli inquirenti per gli accertamenti che intenderanno disporre.

LE FOTO