Fugge da comunità, arrestato alla stazione

Era ricercato dal tribunale per i minorenni di Roma e a ‘stanarlo’ sono stati gli agenti della polizia ferroviaria di Terni, sabato sera alla stazione. Impegnati nei controlli anti-Covid, i poliziotti lo hanno individuato all’interno dello scalo. All’atto del controllo il ragazzo, oltre a non saper giustificare la propria presenza a Terni, non aveva neppure un documento di identità. Dai successivi accertamenti fotodattiloscopici è emerso che era ricercato per un ordine di carcerazione, a seguito di reati commessi quando era ancora minorenne. Il 20enne egiziano era stato affidato in prova presso una comunità in provincia di Latina da cui si era allontanato arbitrariamente, determinando il magistrato a disporre l’immediata carcerazione in caso di rintraccio. La sua avventura si è conclusa nel carcere per i minorenni di Casal del Marmo (Roma), dove è stato condotto in nottata.

