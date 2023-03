Fugge dalla struttura e minaccia di farla finita gettandosi nel vuoto: 22enne in salvo

Si è allontanato da una struttura riabilitativa di Spoleto e si è diretto verso il Ponte delle Torri, facendo temere un gesto estremo. Per questo, a seguito della segnalazione giunta al numero di emergenza, gli agenti del commissariato di Spoleto si sono attivati insieme agli operatori del 118. Alla fine il ragazzo – un 22enne – è stato tratto in salvo.

La ricostruzione

«Giunti in prossimità di piazza Campello – spiega una nota della polizia di Stato – gli operatori hanno notato un uomo che, in forte stato di agitazione, teneva per mano un giovane ragazzo, richiamando con dei gesti l’attenzione della Volante. Avvicinato dai poliziotti, l’uomo – un dipendente della struttura riabilitativa – ha raccontato di aver notato l’atteggiamento turbato del 22enne che si era allontanato dalla struttura. Preoccupato, aveva deciso di seguirlo fino a quando giovane, giunto in prossimità della recinzione in legno del Ponte delle Torri, posta per impedire l’accesso in occasione di alcuni lavori di ristrutturazione, aveva oltrepassato la barriera. È stato in quel momento che l’educatore aveva chiesto aiuto alla polizia, tentando di interloquire con il ragazzo e di convincerlo a ritornare indietro».

In salvo

Dopo aver tranquillizzato il ragazzo e il richiedente, entrambi visibilmente scossi, gli agenti della squadra Volante lo hanno affidato alle cure dei sanitari che l’hanno accompagnato presso l’ospedale di Foligno per gli accertamenti e le cure del caso.