di Mariachiara Manopulo

‘Fumata bianca’ al terzo scrutinio del Parlamento in seduta comune per l’elezione di un nuovo membro laico del Consiglio superiore della magistratura. Con 333 voti a favore, il professor Daniele Porena, è stato eletto nel prestigioso organo di autogoverno della magistratura, in sostituzione della dimissionaria Rosanna Natoli. Il quorum richiesto per l’elezione era di 287 voti, soglia ampiamente superata da Porena. Le schede bianche sono state 123, mentre quelle nulle 21.

Avvocato, professore ordinario di diritto costituzionale e pubblico all’Università di Perugia e figura di spicco del panorama accademico italiano, Porena è stato indicato come dalla coalizione di centrodestra per il suo profilo tecnico e istituzionale. Con questa elezione si completa la composizione del Csm, cui spetta un ruolo fondamentale nel garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.

L’esito della votazione arriva dopo due scrutini andati a vuoto nei giorni precedenti. La convergenza sul nome di Porena è stata infine raggiunta, permettendo l’elezione con un ampio margine. La sua nomina rappresenta anche un motivo di orgoglio per l’Umbria, che vede riconosciuto a livello nazionale il valore di una delle sue personalità più autorevoli nel campo del diritto.

Soddisfazione è stata espressa dal deputato ternano Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia: «Sono contento per l’elezione di Daniele Porena a membro laico del Csm. Conosco e stimo Daniele da molti anni, e questo incarico rappresenta un importante riconoscimento della sua professionalità, del suo equilibrio e delle sue grandi qualità umane. La sua elezione è anche un motivo di orgoglio per la nostra regione, l’Umbria. Da tutta Forza Italia un grande in bocca al lupo per il lavoro delicato che lo attende».

