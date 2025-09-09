La raccolta dei funghi e già iniziata e anche a buoni ‘ritmi’, complice un agosto piuttosto piovoso che favorisce la nascita e quindi la crescita dei gustosi miceti. Gustosi, chiaramente, quando sono commestibili e di qualità. Perché le insidie date da funghi tossici – con livelli differenti che possono causare semplici disturbi o anche problemi di salute molto gravi – sono sempre attuali nel corso della stagione.

Anche per questo fra gli appassionati, c’è chi decide di far controllare il ‘raccolto’ agli esperti addetti delle aziende sanitarie, nel caso del Ternano la Usl Umbria 2. E poi passare con serenità alla ‘cucina’, senza altri pensieri. «Il fatto – osserva un gruppo di fungaioli – è che la stagione micologica, e quindi il controllo dell’ispettorato micologico della Usl, parte ufficialmente dal 1° ottobre. E, come lo scorso anno, pensiamo sarebbe ancora più appropriato se questa data venisse anticipata».

Soprattutto in un’annata come la 2025, con i funghi già spuntati ai primi di settembre: «Sarebbe nella logica delle cose – osserva un appassionato – ancorché utile a ridurre il rischio che, come ogni anno, è presente. Ora, non sappiamo quali ragioni tecniche ed organizzative non abbiano portato a una rimodulazione della data. Però l’esigenza crediamo sia reale e sentita».