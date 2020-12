Fuochi d’artificio detenuti illegalmente: sequestro da 60 chili

Fuochi d’artificio, in particolar modo petardi e batterie pirotecniche di categoria – tra le più pericolose – V e F4. Erano detenuti illegalmente da un 37enne di Gualdo Tadino: il blitz dei carabinieri della locale stazione ha permesso di eseguire un sequestro da 60 chili complessivi alla vigilia di Natale. Per lui c’è la denuncia alla procura della Repubblica di Perugia: custodiva anche quattro manufatti pirotecnici artigianali che, dopo l’operazione, sono stati fatti brillare dagli artificieri dell’Arma. La ‘visita’ dei militari in un esercizio commerciale del posto.

