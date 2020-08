Fuori strada con il camion: muore un 39enne di Perugia

Tragico incidente stradale nella mattinata di lunedì, intorno alle ore 10.30, lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle, all’altezza dell’uscita dello svincolo – ora chiuso in via temporanea – di Corciano, al chilometro 46+750. Per cause in fase di accertamento un mezzo pesante che trasportava tondini in ferro – di quelli utilizzati nell’edilizia – si è ribaltato e per il conducente, un 39enne di Perugia dipendente di una ditta di Valfabbrica, non c’è stato nulla da fare: ha perso la vita nell’impatto che non ha coinvolto altri veicoli. Per quel che concerne la viabilità – segnala Anas – è possibile utilizzare le uscite di Olmo o Mantignana. Sul posto anche i vigili del fuoco di Perugia, la polizia Stradale e gli operatori sanitari del 118.

Articolo in aggiornamento