Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di domenica lungo la strada statale 75 Centrale Umbra, all’altezza di Ospedalicchio di Bastia Umbra, in direzione Assisi. Il conducente di un’autovettura ne ha perso il controllo, finendo nel canale di scolo a lato della carreggiata. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità. Fortunatamente non gravi le conseguenze per il conducente coinvolto.

