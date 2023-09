Furbetti della sanità: i Nas denunciano un radiologo e due infermieri

Un medico radiologo e due infermieri sono stati denunciati dai carabinieri del Nas di Perugia – Nucleo antisofisticazione e sanità, nell’ambito dei controlli effettuati a luglio e agosto in tutta Italia: le ispezioni sono state eseguite in presidi ospedalieri, ambulatori delle aziende sanitarie e strutture private.

Le denunce

Tra i casi più rilevanti, i Nas di Milano, Torino, Perugia e Catania hanno denunciato nove medici per aver favorito conoscenti e propri pazienti privati, stravolgendo le liste d’attesa. I militari del capoluogo umbro hanno individuato in particolar modo un medico radiologo che svolgeva «attività privata presso un altro ospedale, pur trovandosi in malattia» e «due infermieri che svolgevano esami ematici a favore di privati cittadini, attestando falsi ricoveri».