Un recupero particolare per i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia, nella mattinata di mercoledì. Gli uomini del 115 si sono attivati per recuperare un furgone rubato e poi gettato nella scarpata lungo la strada interna che collega Umbertide a Castel Rigone. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri per risalire ai responsabili del furto e quindi dell’abbandono – con significativi danni – del veicolo da lavoro.

Condividi questo articolo su