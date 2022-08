Furti di rame: VUS sotto attacco. Stop al depuratore di Casone

Ancora un furto di rame ai danni della Valle Umbra Servizi, la società pubblica che cura la gestione dei rifiuti su un’ampia parte del territorio regionale, fra Spoleto e Foligno. Nella notte fra giovedì e venerdì, ignoti si sono introdotti nell’impianto di depurazione di Casone (Foligno) portado via il rame dei cavi elettrici. Un danno che ha portato allo stop temporaneo del servizio di trattamento, per questo le squadre di tecnici si sono portate sul posto per ripristinare le principali funzionalità, con la ripresa totale che potrebbe avvenire non prima di una settimana. Si tratta del terzo furto di rame ai danni di impianti VUS nelle ultime due settimane: precedentemente i ladri – forse gli stessi – erano entrati in azione presso le strutture di Camposalese (Spoleto) e nella frazione spellana di Castellaccio. Al momento – e le indagini sono condotte dai carabinieri – le immagini dei sistemi di videosorveglianza non avrebbero offerto elementi di particolare utilità ma il lavoro degli inquirenti è in corso. L’attenzione dei malviventi per i cavi di rame sarebbe anche legata al fatto che il metallo, con queste modalità, è più facilmente piazzabile sul ‘mercato nero’.

Condividi questo articolo su