Un 25enne del Marocco, protagonista di numerosi episodi di criminalità fra luglio e agosto scorso nel centro storico di Perugia, è stato arrestato e tradotto in carcere dai carabinieri su ordine del gip di Perugia e a seguito di indagini coordinate dalla procura. Al giovane vengono contestati furti, rapine e anche un episodio di lesioni personali.

In particolare il 25enne è accusato del furto di numerosi profumi di valore il 22 luglio presso un negozio del centro, una rapina il 26 luglio in un negozio di ottica durante la quale si era impossessato di occhiali di marca e aveva anche aggredito e minacciato il titolare con un coltello. L’11 di agosto, un’altra rapina in un negozio di articoli per la casa, dove aveva minacciato la commessa e spintonato una cliente per rubare altri profumi. Infine il 25 agosto, in in negozio di abbigliamento sempre del centro di Perugia, aveva asportato vari capi per poi ferire con un coltello – in modo non grave – uno dei titolari e guadagnarsi la fuga.

Le indagini di Arma e procura – basate soprattutto su tetstimonianze e immagini della videosorveglianza – hanno ricostruito tutti gli episodi che vedono al centro proprio il giovane del Marocco, ora ristretto in carcere sulla base di due distinte ordinanze e a disposizione dell’autorità giudiziaria.