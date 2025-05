Nel corso della notte fra lunedì e martedì la polizia di Stato di Perugia – su ordine del gip di Spoleto – ha arrestato cinque cittadini italiani, tutti del Folignate, per concorso in numerosi furti in abitazione consumati e tentati. L’indagine è stata condotta dal personale del commissariato di Foligno e della squadra Mobile di Perugia, con il coordinamento della procura di Spoleto e il contributo del Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche.

Dallo scorso febbraio sono stati ‘analizzati’ diversi furti fra i territori di Foligno, Trevi, Bevagna, Bettona, Todi e Collazzone. «L’indagine – spiega una nota della polizia – sostanziatasi in un’incessante attività di osservazione e pedinamento, ha documentato le capacità operative di un gruppo criminale particolarmente rapido e collaudato, capace di mettere a segno ciascun colpo impiegando pochissimi minuti». I cinque arrestati, associati al carcere, sono tutti già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, alcuni di loro con precedenti specifici per furti in abitazione.