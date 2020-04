Castello, furti in centro: tre denunce

Un 31enne bielorusso e due cittadini italiani 33enni sono stati denunciati dalla polizia del commissariato di Città di Castello per furti in centro storico in seguito a dei controlli effettuati per il contenimento della diffusione del covid-19.

In piazza Matteotti

Tutti e tre erano presenti senza un apparente motivo in piazza Matteotti: uno dei tre è stato sorpreso mentre armeggiava dinanzi alla porta metallica di un esercizio commerciale per forzare con un utensile il portone di ingresso. Una volta scoperto è andato in fuga ma è stato bloccato poco dopo e deferito per furto aggravato. Gli altri due invece sono finiti nei guai dopo aver rubato un televisore in un negozio di informatica: le immagini della videosorveglianza hanno consentito di scoprire che si trattava di due uomini già noti per reati contro il patrimonio. Con loro anche una donna ‘palo’ fuori dall’esercizio commerciale. L’ammissione è arrivata a stretto giro, così come la denuncia.