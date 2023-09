Furti in due scuole: denunciati 41enne di Terni e 34enne di Narni

Un 41enne di Terni e un 34enne di Narni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri – l’attività è stata condotta dai militari del Nor e della Sezione operativa della Compagnia di Terni, del Nor della Compagnia di Amelia e del comando stazione di Narni Scalo – sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e detenzione di arnesi da scasso. Tutto è accaduto domenica quando i due – che l’Arma teneva d’occhio già da alcuni giorni – sono stati fermati e controllati sul Rato nei pressi di uno degli svincoli di Terni. Intanto erano a bordo di un’auto che era stata notata nei pressi di due scuole, una di Narni e l’altra di Amelia, ‘visitate’ dai ladri. Durante le perquisizioni, i due sono stati trovati in possesso di un tablet, generi alimentari e soldi in contanti rubati durante i ‘raid’ nei due plessi. Nell’auto avevano anche il ‘kit da scasso’ utilizzato. Dopo la denuncia, le indagini proseguono per capire se esistano collegamenti fra i due ed altri furti avvenuti all’interno di istituti scolastici del Ternano nelle settimane scorse.

