I carabinieri del comando stazione di Ficulle, insieme ai colleghi dell’Arma di Montegabbione, nel tardo pomeriggio di giovedì hanno arrestato tre cittadini di origine romena – un uomo di 29 anni e due donne di 26 e 19 anni, tutti domiciliati a Napoli e con precedenti – per furto aggravato in concorso ai danni di tre negozi fra Ficulle e Fabro.

La segnalazione, relativa al fatto che i tre stessero asportando generi alimentari e cosmetici all’interno dell’Eurospin di Ficulle, è arrivata al 112 e subito i carabinieri ficullesi si sono portati sul posto, intercettando l’auto con i tre soggetti che erano intenti a caricare alcune buste della spesa. Tutti sono stati identificati, perquisiti e quindi trovati in possesso di numerosi prodotti cosmetici, per l’igiene personale e alimenti – per un valore di circa 900 euro – risultati rubati in tre esercizi commerciali: l’Eurospin di Ficulle, la Coop e il Conad di Fabro.

Scontato l’arresto in flagrante, poi convalidato venerdì pomeriggio dal tribunale di Terni – giudice Biancamaria Bertan – che nei confronti dei tre arrestati ha applicato la misura del divieto di dimora in provincia di Terni. I tre sono difesi dagli avvocati Salvatore De Blasio (sostituito in udienza dalla collega Ilaria Sciarra) e Fabio Gentili (sostituito dall’avvocato Federica Grimani). L’udienza, dove probabilmente verranno giudicati con le modalità del rito abbreviato, si terrà il prossimo 2 luglio.