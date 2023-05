Incidente stradale autonomo martedì mattina in via Gabelletta, a Terni. Un’anziana al volante di una Daewoo Matiz ha perso il controllo del veicolo, finendo contro un palo della pubblica illuminazione, abbattendolo. Sul posto per i rilievi e la messa in sicurezza sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni e gli operatori di Area Sicura. Per la donna, nessuna conseguenza.

Condividi questo articolo su