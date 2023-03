Gabelletta: il sogno dei ragazzi per l’antico fontanile vandalizzato

Un video per chiedere al sindaco di Terni, Leonardo Latini, di ‘restituire vita’ ad un antico fontanile oggi vandalizzato e in stato di abbandono, nonostante il recente restauro datato 2020. A realizzarlo sono stati tre studenti ternani della scuola media ‘Fatati’ di Campomaggiore che, insieme all’istituto, si sono ‘presi a cuore’ il manufatto che si trova in strada di Scentelle – zona Gabelletta – e per il quale propongono una serie di azioni che potrebbero portarne alla rinascita, con benefici per tutti. Idee? Intanto che la riqualificazione, da sola, non basta. «Perché non creare un punto di ritrovo per i ciclisti – chiedono i tre ragazzi – inserendo questa struttura in una pista ciclabile che potrebbe essere un’attrazione turistica per gli amanti della bici e della campagna?». Da qui la proposta: trasformare il fontabile in un ‘bike stop’ per riposare, ristorarsi e godersi la bellezza della natura circostante. Ciò attraverso l’installazione di una rastrelliera, di una fontanella, di un distributore di alimenti/bevande, un kit fisso per la riparazione delle bici, panchine, lampioni, pannelli fotovoltaici per ricaricare le e-bike, una mini palestra all’aperto per fare stretching. Sogni? Possibile, ma intanto i giovani studenti indicano una via, una strada, che è quella della valorizzazione di ciò che ci circonda – a cui spesso neanche prestiamo attenzione – e di scommettere su ciò che di bello c’è. Perchè pensare ad un tour in bicicletta che da Terni Nord si dipani versi Valleantica, il sangeminese, le Terre Arnolfe e la zona delle acque minerali, non è un ‘sogno’. E magari Gabelletta può diventare il punto di partenza e di arrivo di questa avventura fatta di sport e natura.

