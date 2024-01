Gabelletta-Maratta: semaforo verde per il nuovo cavalcavia. Fra ringraziamenti, scuse e attacchi politici

Ci è voluto un bel po’ ma a due anni dalla consegna dei lavori ed a poco meno di quattordici mesi dalla ‘prima’ demolizione della vecchia struttura nell’ottobre 2022, in strada di Casanova c’è stata poco dopo le 11 di venerdì l’apertura al traffico veicolare del nuovo cavalcavia da 36 metri lungo la Gabelletta-Maratta a Terni. L’appalto da oltre 700 mila euro era stato aggiudicato alla 2P Asfalti di Roma nell’estate 2021, dopodiché le varie problematiche tecniche e di ‘raccordo’ con Anas ha trascinato il tutto per le lunghe. Un’occasione che, come prevedibile, ha rappresentato anche un’opportunità di attacco di natura politica.

LA PROVA DI CARICO A BUON FINE

SETTEMBRE 2023, IL VARO DELLE TRAVI

LA PERIZIA DI VARIANTE ED I MAGGIORI LAVORI

10 NOVEMBRE 2018: L’APERTURA ORIGINARIA DEL PONTE

I ringraziamenti e le scuse

Ci ha pensato il legale rappresentante della ditta aggiudicataria, Luigi Domenicone, ad esprimersi su tutto ciò che è accaduto nel corso degli ultimi anni. Il pressing nei loro confronti non è mancato: «Vorrei dire – spiega il geometra della 2P Asfalti – che oggi per Terni è una giornata importante. Un lavoro duro, impegnativo, pieno di imprevisti: mi sento di ringraziare il Comune nella persona dell’ingegner Donati e Santori, i vari collaboratori per la disponibilità messa in campo per le problematiche tecniche e di altro genere. Grazie anche alle forze dell’ordine, alla polizia Stradale nella figura dell’ispettore Zumbo; i vigili urbani con il tenente Morelli ed i vari collaboratori per il servizio offerto quando abbiamo dovuto chiudere il traffico sul raccordo. Grazie anche all’Anas, celere nelle ordinanze. E anche alle maestranze della 2P Asfalti. Porgo le mie scuse un po’ ai cittadini se, durante quest’anno, hanno dovuto patire qualche disservizio. Ma dobbiamo essere contenti e soddisfatti dell’opera realizzata». In campo lo ‘schieramento’ politico rappresentato dal vicesindaco Riccardo Corridore, dall’assessore ai lavori pubblici Giovanni Maggi e dal collega alla viabilità Marco Iapadre.

GENNAIO 2023, 2° STEP DEMOLIZIONE

9 OTTOBRE 2022, LA COMPLESSA DEMOLIZIONE. CON PROBLEMI

ESTATE 2021, L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

13 FEBBRAIO 2016, L’INAUGURAZIONE ORIGINARIA. MA SENZA CAVALCAVIA

Il ‘fuoco’ politico

E qui la storia cambia. D’altronde non è una novità che tra l’esecutivo Bandecchi e la Regione – ci sono le elezioni regionali di mezzo – i rapporti non siano proprio idilliaci e paciosi: «Fu inaugurato – l’attacco del vicesindaco ricordando ciò che accadde nel 2018 – dall’allora assessore comunale ai lavori pubblici Enrico Melasecche, non aveva vigilato sulla corretta costruzione del ponte e hanno sprecato soldi pubblici. In soli sette mesi grazie alla solerzia di Maggi, ringraziamo l’ufficio tecnico del Comune. Abbiamo dato una soluzione a questa problematica, è uno dei tanti risultati dell’amministrazione Bandecchi. Siamo uomini del fare e non delle parole: ripariamo ad un ulteriore danno della precedente amministrazione e in particolare di Melasecche. Se era prevista la sua presenza? No, non lo abbiamo invitato. Lui vuole sempre apparire e Maggi ha scritto alla Regione dicendo che non era persona gradita. Melasecche con questo ponte non c’entra nulla, fossi in lui – ha concluso – non sarei comunque venuto per opportunità. Il precedente ponte è stato demolito perché era stato realizzato male. L’apertura è un passo importante perché consente ad una zona della città di raggiungere il centro in modo più rapido. E si migliora il traffico». Sulla stessa linea Maggi: «C’è continuità amministrativa, quando si passa di competenza i lavori pubblici seguono diverse gestioni. La nostra è iniziata a giugno 2023 e da lì in poi ci siamo trovati con le sole spallette realizzate. Era prevista la posa delle travi a luglio, poi è arrivata la comunicazione della prefettura che impediva di farlo in estate. Di fatto abbiamo iniziato a lavorarci il 15 settembre e abbiamo finito in tre mesi. Non abbiamo fatto miracoli e non siamo stati eroi, ma sono tempi accettabili e non meritiamo le critiche di qualche ‘leone da tastiera’». Complicato non attendersi strascichi. Semaforo verde. Con curiosità: «Ma perché hanno lasciato lo ‘scalino’?», ci chiede un anziano mentre passeggia sul cavalcavia. Rispetto al passato il dislivello (si nota per chi procede da Maratta verso Gabelletta) è stato ammorbidito.