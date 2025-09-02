Altra serata ‘di passione’ a Gabelletta, in particolare nel condominio soprastante il supermercato Conad, per le intemperanze di una residente – ultra nota agli operatori della sicurezza e ai sanitari – che martedì, intorno all’ora di cena, ha nuovamente dato in escandescenze. Sul posto, vigili del fuoco con più uomini e mezzi, forze dell’ordine e operatori del 118. Alla fine la donna – che ha 50 anni – è stata raggiunta ddal personale del 115 di Terni e presa in consegna dall’ambulanza, con successivo trasporto in ospedale. Clima teso, specie fra i residenti del palazzo e della zona nel suo insieme, per una situazione problematica tanto per la donna in questione che per i cittadini, non solo di Gabelletta. Diversi infatti anche gli interventi che l’hanno riguardata, più e meno recentemente, anche nel centro di Terni.