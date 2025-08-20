di Giovanni Cardarello

«Lo sport è probabilmente uno dei più efficaci mezzi di comunicazione del mondo moderno, poiché bypassa la comunicazione scritta e verbale e raggiunge direttamente miliardi di persone». Con questo richiamo ad un celebre discorso di Nelson Mandela, l’assessore regionale Fabio Barcaioli ha scritto a Luigi Repace, presidente del Comitato regionale umbro della Lega nazionale dilettanti Figc. La missiva ha come scopo quello di chiedere al dirigente sportivo di farsi promotore di una posizione ufficiale rispetto alle prossime partite di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Italia e Israele.

«Come è tristemente noto – scrive Barcaioli – la situazione in Palestina è drammatica. Gaza è ormai ridotta a un cumulo di macerie. Migliaia di civili, in fila per ricevere aiuti umanitari, sono stati colpiti e uccisi deliberatamente, nel chiaro intento di ostacolare la distribuzione del cibo e aggravare la crisi umanitaria».

E ancora: «Siamo di fronte alla prospettiva concreta di una nuova offensiva su Gaza City da parte dell’esercito israeliano e all’avanzamento di piani che prevedono una cosiddetta ‘emigrazione volontaria’ di migliaia di palestinesi verso paesi africani. Tra le oltre 60.000 vittime palestinesi identificate, 635 erano atlete e atleti. L’ultima, in ordine di tempo, è stata Suleiman Obeid, noto come “il Pelé della Palestina”, ucciso il 6 agosto mentre attendeva la distribuzione degli aiuti».

Barcaioli sottolinea che «le infrastrutture sportive sono ormai quasi del tutto distrutte: 265 strutture palestinesi annientate dai bombardamenti israeliani, più di 250 calciatori palestinesi uccisi, insieme a oltre 60 bambini e bambine coinvolti nei campionati giovanili locali».

«Lo sport, dunque, non è mai solo sport – spiega l’assessore regionale -. Non lo era nel 2022, quando Fifa e Uefa esclusero la nazionale e i club russi dalle competizioni internazionali. Non lo è quando si chiede di non disputare tornei in Paesi che violano sistematicamente i diritti umani. Appare quindi incomprensibile la disparità di trattamento e l’indifferenza dimostrate dalle autorità sportive di fronte agli atti genocidari perpetrati dal Governo d’Israele a Gaza».

«Denunciamo con forza questo ‘doppio standard’ – scrive Barcaioli -. Crediamo fermamente che, di fronte a conflitti armati e violazioni del diritto internazionale, lo sport non possa voltarsi dall’altra parte, applicando criteri differenti a seconda del contesto o del Paese coinvolto».

E infine l’appello a Repace: «Siamo certi che Lei sia già a conoscenza della crescente mobilitazione, sia in ambito nazionale che internazionale, di molti gruppi organizzati di tifosi. Questi esprimono in modo pacifico il proprio dissenso, attraverso manifestazioni e coreografie dal forte impatto simbolico, proprio per denunciare l’ambivalenza delle autorità sportive e calcistiche. Alla luce di quanto esposto, rinnoviamo con forza la nostra solidarietà al popolo palestinese e denunciamo quanto lo Stato di Israele continua a perpetrare sotto gli occhi del mondo. Le chiediamo, con fermezza, di farsi promotore presso la Figc nazionale di un’istanza di contrarietà allo svolgimento di entrambe le partite tra Italia e Israele, previste l’8 settembre in Ungheria e il 14 ottobre a Udine».