GdF Orvieto, cambio al vertice della Tenenza

Nuovo comandante per la Tenenza di Orvieto della Guardia di finanza. Si tratta del tenente Mattia Concas che prende il posto del tenente Fabio Tufano. La cerimonia di avvicendamento – presso la caserma ‘MBVM Guardia Ferdinando Calabresi’, palazzo Tiberio-Crispo Marsciano – si è svolta alla presenza del comandante provinciale delle Fiamme Gialle di Terni, il colonnello Livio Petralia, del comandante del Gruppo di Terni (da cui dipende il Reparto), capitano Francesco Esposito, e di una folta rappresentanza di ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri in servizio ad Orvieto e presso gli altri Reparti della provincia.

Ringraziamenti e auguri

Il colonnello Petralia, dopo aver ringraziato il tenente Tufano per il proficuo lavoro svolto e formulato i migliori auspici all’ufficiale per il nuovo incarico di comandante di Vallo della Lucania (Salerno), ha inteso esprimere al tenente Concas, proveniente dal Gruppo di Frattamaggiore (Napoli), i più fervidi sentimenti augurali per un brillante periodo di servizio alla sede di Orvieto.