Genitore dà testata a un compagno di scuola del figlio: interviene la polizia

Mercoledì scorso andata a prendere il figlio a scuola – un istituto di Bastia Umbra (Perugia) – e lei, poliziotta in quel momento libera dal servizio, si è resa conto che un genitore aveva appena dato una testata ad uno studente minorenne, fuggendo poi a bordo della sua auto. All’agente-genitore non è sfuggita la targa del veicolo e poi ha prestato soccorso al minore, che ha spiegato che l’aggressore era il padre di un suo compagno di scuola. Sul posto si sono così portati i colleghi della donna, del commissariato di Assisi: il ragazzo aggredito non ha avuto necessità del 118 mentre il genitore-aggressore, raggiunto a casa, si è visto ritirare le armi regolarmente detenute, una pistola e tre fucili oltre alla licenza prevista. Spetterà al ragazzo e ai suoi familiari, eventualmente, sporgere denuncia per l’accaduto.

